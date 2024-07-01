Друг Кушанашвили Полупанов сообщил, что телеведущий перенес две клинические смерти

Отар Кушанашвили является известным журналистом. Он находится в больнице уже почти две недели. Его доставили с жалобами на боли в области живота и сердца. У него диагностировали непроходимость кишечника. Во время операции у него нашли опухоль и отправили его на биопсию. Телеведущий находился на ИВЛ, но потом его отключили от аппаратов. Отмечается, что ему нужно провести еще одну операцию. Пока сам Отар не дает интервью, но его слова передал близкий друг Владимир Полупанов.

«Две клинические смерти, неожиданно успешная борьба с раком, четыре недели тяжелейшей реанимации, которые я прохожу до сих пор. Я очень устаю, но я очень горд собой», - поделился словами звезды Полупанов.

Он также отметил, что скоро Кушанашвили нужно будет сделать еще одну операцию, но уже в профильном учреждении. Отмечается, что журналиста скоро перевезут в онкологический центр на Каширке, пишет KP.RU.

Напомним, что за телеведущего переживает его жена Ольга. Она тоже попала в больницу, но ее быстро выписали. Родные следят за состоянием Отара и отмечают, что в Интернете распространяют много ложных слухов о состоянии звезды.