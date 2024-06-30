Степан Меньщиков — о жене Ангелине: «На развод подала. Вот обрадовалась!»

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков оставил комментарий в микроблоге своей жены Ангелины Монах. Своим замечанием он дал понять, что считает отвественной за крах их брака супругу.

Ангелина Монах поделилась кадрами, на которых запечатлена за рулем автомобиля в довольно игривом настроении. Когда поклонники поинтересовались причиной столь прекрасного настроя, им ответил Степан Меньщиков.

«На развод подала. Вот обрадовалась!» — написал Степан Меньщиков.

Напомним, Ангелина Монах сообщила, что разводится со Степаном Меньщиковым, и поблагодарила его за дочку Степанию. Ангелина пообещала, что сама вырастит наследницу.

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Вероятно. Степан Меньщиков, который два месяца назад уехал от Ангелины с дочкой в Москву, оставив их одних в Таиланде, о возможности такого развития событий не догадывался.