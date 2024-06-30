Рэпер Канье Уэст в Москве снял номер за миллион рублей в сутки и полюбовался Красной площадью с крыши ГУМа

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст в эти дни находится в Москве. Как стало известно, приехал музыкант в Россию вовсе не для того, чтобы дать концерт для поклонников.

Цель поездки Канье Уэста — лично поздравить с днем рождения дизайнера его бренда Yeezy Гошу Рубчинского, которому 29 июня исполнилось сорок лет.

Гоша Рубчинский, собственно, и сопровождает Канье Уэста в Москве. Как рассказала в своем телеграм-канале Ксения Собчак, Рубчинский и Уэст поднялись на крышу ГУМа и полюбовались оттуда видом на Красную площадь.

Канье был впечатлен. А чуть ранее рэпер прогулялся по Охотному ряду.

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Остановился Канье Уэст в отеле Four Seasons, который находится в самом центре Москвы. Рэпер поселился в номере «Президентский люкс», стоимостью 1 100 000 рублей в сутки.

По материалам телеграм-канала Baza