Мария Шарапова с мужем и двухлетним сыном предстала на Уимблдоне: «Мое сердце переполнено»

Известная теннисистка Мария Шарапова держит в секрете детали своей личной жизни и очень редко показывает поклонникам своего сына Теодора, которому через месяц исполнится два года.
На этот раз первая ракетка мира Мария Шарапова сделала исключение. В микроблоге она поделилась снимками, на которых предстала в компании мужа Александра Гилкса и сына Теодора. Вместе со своими любимыми мужчинами Мария Шарапова побывала на Уимблдоне, стадионе в Лондоне, где когда-то одерживала громкие победы.
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Мария Шарапова показала сыну Уимблдон. Фото: соцсети Марии Шараповой
Мария Шарапова подвела сыну к табло, на котором записаны имена чемпионов Уимблдонского турнира. И ее — в том числе. Мария Шарапова показала Теодору свое имя в этом почетном листе.
Мария Шарапова показала сыну свое имя в списке чемпионов. Фото: соцсети Марии Шараповой
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