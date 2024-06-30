Мария Шарапова с мужем и двухлетним сыном предстала на Уимблдоне: «Мое сердце переполнено»

Известная теннисистка Мария Шарапова держит в секрете детали своей личной жизни и очень редко показывает поклонникам своего сына Теодора, которому через месяц исполнится два года.

На этот раз первая ракетка мира Мария Шарапова сделала исключение. В микроблоге она поделилась снимками, на которых предстала в компании мужа Александра Гилкса и сына Теодора. Вместе со своими любимыми мужчинами Мария Шарапова побывала на Уимблдоне, стадионе в Лондоне, где когда-то одерживала громкие победы.