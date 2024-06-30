Мария Шарапова с мужем и двухлетним сыном предстала на Уимблдоне: «Мое сердце переполнено»

Мария Шарапова с мужем Александром Гилксом и сыном Теодором. Фото: соцсети Марии Шараповой

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась в микроблоге редкими кадрами.

Известная теннисистка Мария Шарапова держит в секрете детали своей личной жизни и очень редко показывает поклонникам своего сына Теодора, которому через месяц исполнится два года.

На этот раз первая ракетка мира Мария Шарапова сделала исключение. В микроблоге она поделилась снимками, на которых предстала в компании мужа Александра Гилкса и сына Теодора.  Вместе со своими любимыми мужчинами Мария Шарапова побывала на Уимблдоне, стадионе в Лондоне, где когда-то одерживала громкие победы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Мария Шарапова показала сыну Уимблдон. Фото: соцсети Марии Шараповой

Мария Шарапова подвела сыну к табло, на котором записаны имена чемпионов Уимблдонского турнира. И ее — в том числе. Мария Шарапова показала Теодору свое имя в этом почетном листе.

Мария Шарапова показала сыну свое имя в списке чемпионов. Фото: соцсети Марии Шараповой

Читайте также:

Читайте также