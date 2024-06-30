Отец Фриске — о Шепелеве: «Если бы мы не доверились этому человеку, Жанна, может быть, еще хотя бы полгода, но прожила бы»

Со дня смерти любимой миллионамии поклонников певицы Жанны Фриске прошло уже больше девяти лет. Родители звезды до сих пор оплакивают дочь и постоянно оглядываются назад, в тот период, когда их дочь была еще жива.

Семья Жанны Фриске, очевидно, постоянно задает себе вопрос, а все ли они сделали для того, чтобы продлить ее дни. И судя по всему, дают сами себе отрицательный ответ.

Отец Жанны Фриске Владимир Фриске в очередной раз сообщил публике, что не может простить мужчину, которого любила его дочь и от которого родила своего единственного сына Платона.

Владимир Фриске, недовольный тем, как Дмитрий Шепелев обращался с его дочерью, фактически обвинил телеведущего в том, что из-за его отношения Жанна Фриске ушла из жизни раньше срока.

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«Я себя корю, очень корю. Если бы мы не доверились этому человеку, она, может быть, еще хотя бы полгода, но прожила бы», — сказал о Шепелеве Владимир Фриске.

По материалам thevoicemag.ru