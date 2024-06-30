Катя Токарева из «Дома-2» сделала признание: «Замечательное время в декрете»

Бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева заинтриговала подписчиков. Катя Токарева сообщила, что находится в декрете и испытывает от этого невероятное удовольствие и счастье.

Катя Токарева поделилась снимком, на котором лучится от радости, и под ним оставила интригующую подпись.

«Замечательное время в декрете», — поделилась Катя Токарева.

Подписчики сочли, что таким образом Катя Токарева сообщила им о своей второй беременности. Правда, не исключено, что Катя имела в виду декрет, в котором она находится со своим двухлетним сыном Марком. Но ведь она уже больше года вместе с мужем Юрием Слободяном и малышом живет в Америке, а там так долго в декрете женщины не сидят.

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Так что, Катя Токарева принимает поздравления от поклонников с ожиданием второго малыша, но пока на радостные их комментарии никак не реагирует.