Сестра Жанны Фриске: «После того, как Жанны не стало, папа прямо сломался. Мама еще как-то держалась»

Сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья решилась на публичные откровения о том, как девять прошедших лет жила ее семья. Именно столько времени прошло с момента трагедии, с того дня, как ушла из жизни Жанны Фриске.

Наталья Фриске рассказала, что все эти годы она, как умеет, поддерживает своих родителей, для которых смерть дочери стала страшным ударом. По словам Натальи, ее мама и папа очень сдали.

«После того, как Жанны не стало, папа прямо сломался. Мама еще как-то держалась», — поделилась Наталья Фриске.

Она добавила, что ее мама не могла плакать целых три года. И только потом перестала скрывать, как ей плохо.

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Настояшим счастьем для осиротевших родителей Жанны Фриске стало рождение внучки Луны, дочери Натальи Фриске. Бабушка с дедушкой, лишенные возможности общаться с сыном Жанны Фриске Платоном, не нарадуются на крошку Луну, которой уже два с лишним года.

По материалам программы «Эксклюзив» на Первом канале