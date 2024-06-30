Жена Вдовина Николаева уехала без сыновей в Екатеринбург: «Счастье — от них периодически отдыхать»

Жена бизнесмена Игоря Вдовина, ставшего известным после гражданского брака с балериной Анастасией Волочковой, телеведущая Елена Николаева эти дни проводит в Екатеринбурге.

В Москве она оставила двух сыновей — Александра, которому нет еще и трех лет, а также Романа, родившегося 8 мая.

Судя по всему, крохи остались на попечении нянь. Елена Николаева призналась в микроблоге, что хорошо проводит время в Екатеринбурге без маленьких сыновей. Но при этом дала понять, что скучает по ним.

«Но в сердце все равно эти два чудесных личика. И еще в фотоленте телефона все сплошь эти мальчишки. В общем, счастье иметь детей. И счастье — от них периодически отдыхать», — поделилась Елена Николаева.

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Телеведущая Елена Николаева обожает вести насыщенную жизнь, и ни с первым, ни со вторым сыном не стала сидеть в декретном отпуске.