«Ноги иксом скрестила, а сыну банан забыла купить, передачку в больницу»: забившую на ребенка Сашу Черно разнесли после фото с цветами

Сына бывшей участницы «Дома-2» Саши Черно на днях в тяжелом состоянии забрали в больницу и погрузили в медикаментозный сон. Сейчас Стефану уже лучше, но он все еще нуждается в помощи врачей и пристальном контроле и заботе со стороны мамы и папы.

Между тем, Саша Черно не публикует в микроблоге кадры своих страданий по заболевшему ребенку. Напротив, она транслирует, что у нее все хорошо.

В микроблоге Саша Черно разместила снимок, который сделала во время прогулки. На фото она запечатлена с букетом цветов. Черно тут же разнесли, обвинив ее в том, что она плохая мать и совершенно не думает о своем больном сыне. А также Саше Черно намекнули, что никакой новый и качественный мужчина ей не светит.