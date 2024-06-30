«Ноги иксом скрестила, а сыну банан забыла купить, передачку в больницу»: забившую на ребенка Сашу Черно разнесли после фото с цветами

Сына бывшей участницы «Дома-2» Саши Черно на днях в тяжелом состоянии забрали в больницу и погрузили в медикаментозный сон. Сейчас Стефану уже лучше, но он все еще нуждается в помощи врачей и пристальном контроле и заботе со стороны мамы и папы.
Между тем, Саша Черно не публикует в микроблоге кадры своих страданий по заболевшему ребенку. Напротив, она транслирует, что у нее все хорошо.
В микроблоге Саша Черно разместила снимок, который сделала во время прогулки. На фото она запечатлена с букетом цветов. Черно тут же разнесли, обвинив ее в том, что она плохая мать и совершенно не думает о своем больном сыне. А также Саше Черно намекнули, что никакой новый и качественный мужчина ей не светит.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Саша Черно похвасталась букетом цветов. Фото: соцсети Саши Черно
«Не нравятся мне люди, которые из себя корчат то, кем никогда не являлись. Пусть это будет грубо, но Есик твой конек! На большее не рассчитывай. Заруби себе, что сын это самое дорогое, что у тебя есть», — высказалась kapusta.svetlana.
«Да из тебя какая мать, материнство? Ты даже не понимаешь, что это такое. Бедный ребенок», — посочувствовала Стефану oza_manukyan_1994.
«Ноги иксом скрестила, а сыну банан забыла купить передачку в больницу», — возмутилась nataliiapoliak.
«Кто-то гуляет, отдыхает, а кто-то дома с температурой лежит и с судорожным синдромом», — напомнила Саше о ребенке married_katrin.
Читайте также: