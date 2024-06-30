Бывший муж Началовой — о дочери Вере, окончившей школу: «Умница, красавица, отличница!»

Вера Алдонина с папой Евгением Алдониным. Фото: соцсети Евгения Алдонина

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина блестяще окончила школу.

Футболист и бывший муж ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин поздравил с окончанием школы свою дочь Веру Алдонину. В микроблоге спортсмен поделился семейным снимком, который был сделан на выпускном балу в школе Веры Алдониной. В кадре запечатлена сама Верочка, ее папа, жена Евгения Алдонина Ольга и их дети.

Под фото Евгений Алдонин поздравил дочь с окончанием школы и дал понять, что невероятно гордится наследницей.

«Наконец-то дождались! Выпускной! Умница! Красавица! Отличница!» — написал Евгений Алдонин.

Вера Алдонина на выпускной облачилась в роскошное лиловое платье на тонких бретелях и с драпировкой на груди. Ранее Верочка рассказывала, что наряд ей шили, а дизайн платья она придумывала сама.

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Вера Алдонина с семьей своего папы. Фото: соцсети Евгения Алдонина

Подписчики Евгения Алдонина поздравили его дочь Веру с блестящим окончанием школы и выразили мнение о том, что мама девочки, певица Юлия Началова, безусловно, гордилась бы такой умницей и красавицей.

Напомним, Вера Алдонина хочет связать свою жизнь с творчеством и будет поступать в театральный вуз.

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