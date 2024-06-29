Дочки Сергея Бондарчука подружились с его годовалым братом Петей: «Они обе от него без ума»

Светлана Бондарчук уже несколько лет счастлива в браке с Сергеем Харченко. В 2023 году они удивили поклонников, когда сообщили о рождении ребенка. У модели появился сын Петр. Она не стала показывать беременные фото, поэтому появились слухи, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери. У Светланы есть дети от первого брака с Федором Бондарчуком: дочка Варвара и сын Сергей, который давно подарил родителям внучек.

В интервью своей маме Бондарчук-младший рассказал, что Вера и Маргарита быстро растут. Он также отметил, что они с бывшей женой Татой сделали все, чтобы их развод не отразился на детях. Более того, Сергей дружит с бывшей женой, у которой уже есть сыновья в новом браке. Он ездит к ней в гости с дочками, которые с радостью возятся с маленькими братьями.

«Когда Вера с Маргошей остаются у меня дома, то они точно также нянчатся с твоим братом Петей. Причем, Петя в шоке. Он не понимает, что они опытные девушки. Больше он дружит с Верой», — поделилась Светлана. «Они обе от него без ума. Но Вера больше. Ей важно его на руках подержать. Она его таскает постоянно», — заметил Сергей. «А он такой крупный! Бутуз! Он очень похож на тебя, я не знаю как так произошло», — с улыбкой объявила Бондарчук.