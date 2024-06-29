Иван Пышненко дважды принес победу команде «Медведей» в шоу «Последний герой»

На канале ТВ-3 стартовал новый сезон шоу «Последний герой». На этот раз участникам пришлось поехать на Алтай, где достаточно суровые условия для выживания в дикой природе. Ксения Бородина снова стала ведущей проекта. Она проявляет себя, как строгая, но справедливая ведущая. За победу схлестнулись два команды «Медведи» и «Волки». В первую попал Иван Пышненко, а во второй — актриса Ксения Суркова.

Именно их выбрали в лагерях для первого испытания. Всем нужно было пронести по трассе с препятствиями лестницу, а потом Ксения и Иван приступили к главному — разжиганию огня.

Сначала резидент Comedy Club переживал, что у него ничего не получается. Но Пышненко удалось первым добыть огонь. Второе испытание за тотем, который дает команде иммунитет на голосовании, также было сложным. И снова отличился Пышненко. После череды испытаний нужно было закинуть на три бочки по мешочку. И именно Иван закинул последний мешочек быстрее соперников.

В итоге на голосование отправились «Волки». Большая часть голосов была отдала против спортсменки Светланы Мастерковой.