На шоу «Последний герой» произошел первый конфликт между блогером Сердюковым и победителем проекта «Выжить в Самарканде» Лосем

29 июня стартовал новый сезон шоу «Последний герой». На этот раз две команды будут выживать на Алтае. Это первый раз, когда съемки этого проекта прошли в России. Ведущей снова стала Ксения Бородина. Она признавалась, что погодные условия удивляли даже ее.

Игроки поделились на два лагеря. Среди «Медведей» оказались Иван Пышненко, блогер Николай Сердюков, телеведущий Павел Ярыгин, а также другие известные персоны.

К лагерю «Волков» примкнули актриса Ксения Суркова, которая снималась в сериале «Ольга», спортсмен и ведущий Давид Ниамеди, чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова, победитель «Выжить в Самарканде» Александр Лось и другие.

Первое испытание сразу помогло показать, кто рвется к победе. Командам нужно было пронести по трассе с препятствиями лестницу, успевать следить за всеми членами команды. А один участник от каждого из лагерей должен был развести огонь. И когда лестницы двух команд пересеклись случился конфликт. Лось зажал ногу Сердюкова.