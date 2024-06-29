На шоу «Последний герой» произошел первый конфликт между блогером Сердюковым и победителем проекта «Выжить в Самарканде» Лосем

Александр Лось настроил против себя соперников. Фото: кадр из шоу «Последний герой»

На шоу «Последний герой» во время первого испытания случилась ссора. Николай Сердюков едва не получил травму.

29 июня стартовал новый сезон шоу «Последний герой». На этот раз две команды будут выживать на Алтае. Это первый раз, когда съемки этого проекта прошли в России. Ведущей снова стала Ксения Бородина. Она признавалась, что погодные условия удивляли даже ее. 

Игроки поделились на два лагеря. Среди «Медведей» оказались Иван Пышненко, блогер Николай Сердюков, телеведущий Павел Ярыгин, а также другие известные персоны. 

К лагерю «Волков» примкнули актриса Ксения Суркова, которая снималась в сериале «Ольга», спортсмен и ведущий Давид Ниамеди, чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова, победитель «Выжить в Самарканде» Александр Лось и другие.

Первое испытание сразу помогло показать, кто рвется к победе. Командам нужно было пронести по трассе с препятствиями лестницу, успевать следить за всеми членами команды. А один участник от каждого из лагерей должен был развести огонь. И когда лестницы двух команд пересеклись случился конфликт. Лось зажал ногу Сердюкова. 

«Вот и первый конфликт», — заметила Бородина. 

Во время испытания случился конфликт. Фото: кадр из шоу «Последний герой»

Многие в лагере «Медведей» посчитали, что Лось хочет стать лидером в своем коллективе. Его поведение не понравилось участникам. Они отметили, что он ведет себя дерзко и позволяет себе нецензурную брань. При этом Николай едва не получил травму ноги. 

Но еще одним испытанием для всех стала ночь на улице. Им приходится бороться с холодом. А команда «Волков» плохо спала, так как они были уверены, что в лесу есть медведь. 

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