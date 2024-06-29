Бородина упрекнула бывшего мужа Омарова за пластику: «Лучше огромный нос, но свой, а не переделанный»

Ксения Бородина недавно провела месяц на Алтае. Она снималась в новом сезоне шоу «Последний герой». Телеведущая не скрывает, что в свободное время обожает смотреть сериалы. Особенно сильно ей нравятся турецкие мелодрамы. И накануне она решила обсудить с фанатами новый сериал.

Она выложила фото Каана Урганджиоглу — исполнителя одной из главных ролей в сериале «Черная любовь». Если он играл в этой картине отрицательного героя, то теперь актер предстал в роли положительного персонажа.

Однако пользователи Сети заявили, что у Каана некрасивый нос. После этого Бородина решила за него заступиться и при этом уколола своего бывшего мужа Курбана Омарова.

«Ой, я вас умоляю! Не начинайте! Какая разница, какой нос у мужика. Лучше огромный свой, от природы, чем переделанный. Внешность вообще не самое главное в мужчине. Главное — ум, харизма, порядочность, доброта и много всего. Но точно не нос», — высказалась телеведущая.

Напомним, что Омаров несколько раз делал ринопластику, чтобы выправить сломанный нос.

Недавно бизнесмен снова женился. У него прошла свадьба с избранницей по имени Валерия. По словам Бородиной, именно с этой девушкой он ей изменял в браке.