Решетова на фоне конфликта с 41-летней Алсу похвасталась натуральной красотой

Недавно Анастасия Решетова привлекла к себе много внимания. Несколько лет назад она рассталась с Тимати, родив ему сына Ратмира. После этого модель стала скрывать свою личную жизнь. Она намекала на роман с шейхом и регулярно ездила в Дубай. Но в этом году ее заметили на вертолетной экскурсии с Яном Абрамовым, а спустя несколько месяцев певица Алсу подала на развод с бизнесменом. Примечательно, что потом артистка намекнула, что Решетова действительно оказывала знаки внимания ее мужу и даже назвала ее девушкой «с низким социальным статусом».
Пока бывшая возлюбленная Тимати не ответила на колкости Алсу. Она даже отключила комментарии в соцсетях, чтобы избежать хейта. Но Анастасия находит способ, как задеть артистку. На этот раз 28-летняя модель выложила фото, показав лицо с минимальным макияжем и свои натуральные волосы, хотя раньше она их наращивала.
«Привет натуральным волосам. Наконец-то. Многие заметили, что уже какой-то период я нахожусь в такой гармонии с собой, что не хочется добавлять дополнительной яркости образу. Наоборот, комфортнее всего чувствую себя в одежде для спорта, чистым лицом и можно еще очки бухгалтера сверху», — заявила она.
Анастасия Решетова. Фото: соцсети Анастасии Решетовой
Поклонники решили, что она намеренно заговорила о внешности. Недавно Алсу исполнился 41 год. Она не скрывает, что ходит к косметологу, наращивает волосы и делает плотный макияж. А вот Решетова заверяет, что ей больше нравится ходить без косметики.
Также модель снова засветила кольцо с огромным бриллиантом. Она ранее заговорила о свадьбе и призналась, что ее сердце не свободно. Но Анастасия Заверяет, что ее избранник не на много ее старше.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Читайте также: