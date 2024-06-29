Решетова на фоне конфликта с 41-летней Алсу похвасталась натуральной красотой

Недавно Анастасия Решетова привлекла к себе много внимания. Несколько лет назад она рассталась с Тимати, родив ему сына Ратмира. После этого модель стала скрывать свою личную жизнь. Она намекала на роман с шейхом и регулярно ездила в Дубай. Но в этом году ее заметили на вертолетной экскурсии с Яном Абрамовым, а спустя несколько месяцев певица Алсу подала на развод с бизнесменом. Примечательно, что потом артистка намекнула, что Решетова действительно оказывала знаки внимания ее мужу и даже назвала ее девушкой «с низким социальным статусом».

Пока бывшая возлюбленная Тимати не ответила на колкости Алсу. Она даже отключила комментарии в соцсетях, чтобы избежать хейта. Но Анастасия находит способ, как задеть артистку. На этот раз 28-летняя модель выложила фото, показав лицо с минимальным макияжем и свои натуральные волосы, хотя раньше она их наращивала.