Стас Костюшкин признался, что Наташа Королева не общалась с ним 10 лет после скандальной истории в бане

Стас Костюшкин является известным исполнителем. Он также славится тем, что всегда находится в отличной форме. Артист никогда не был обделен женским вниманием. Много лет назад в желтой прессе вышла статья, где он рассказал про то, как у него случился интим с Наташей Королевой в бане. Певец якобы отмечал, что остался от произошедшего не в восторге. Публикация называлась: «Я переспал с Королевой в бане». В ней звучали такие слова: «Было нормально, но что-то не вкатило».

В подкасте «Ниче святого» участник дуэта «Чай вдвоем» рассказал, как все было на самом деле. Он признался, что давал интервью, но его слова просто переврали. В итоге Королева подала на него в суд и 10 лет с ним не общалась, затаив обиду.

«Рассказывал, как «Чай вдвоем» ездили в Читу, и что там была Наташа Королева, с которой мы поцеловались в щечку. А еще что мылись в бане с Лаймой. В простынях, конечно, но это так удивительно — мыться в бане с человеком, на которого я смотрел по телевизору. Ну, журналист и говорит, мол, спасибо, интересно, можете идти дальше — я там что-нибудь нафантазирую», — вспомнил Костюшкин.

Он признался, что потом отдыхал в Египте, когда вышла скандальная статья. В итоге от директора артист узнал, что Наташа с ним намерена судиться. Он хотел с ней поговорить, чтобы объяснить произошедшее. Однако его просто не стали слушать. По его словам, певица назвала его выскочкой и посчитала, что он пытается за ее счет подняться.

Он рассказал, что ему все-таки удалось наладить общение с певицей. Они смогли помириться и даже работали в одном проекте. Но Стас подчеркнул, что снова затрагивать эту тему не стал, поэтому все объяснить коллеге ему так и не удалось.