Дарья Мельникова запечатлелась с крохой-сыном от нового мужа на руках

Дарья Мельникова недавно удивила своих поклонников. Она сообщила сразу несколько новостей. Актриса вышла замуж за коллегу Романа Набатова. Более того, у пары родился сын. Свою беременность она смогла скрывать. Это уже третий ребенок для звезды сериала «Папины дочки». У нее уже растут два сына, Артур и Марк, от прошлых отношений. Артистка демонстрирует идиллию с новым возлюбленным. Они устраивают совместные поездки. Но порой ей приходится одной справляться с маленьким ребенком.

На новом фото Мельникова предстала с малышом на руках. Она держит в зубах соску, а в ее руках были три сумки сразу. Актриса показала, как справляется сама с трудностями. Ее сын был в костюмчике шоколадного цвета и шапочке.