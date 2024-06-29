Дарья Мельникова запечатлелась с крохой-сыном от нового мужа на руках

Дарья Мельникова недавно удивила своих поклонников. Она сообщила сразу несколько новостей. Актриса вышла замуж за коллегу Романа Набатова. Более того, у пары родился сын. Свою беременность она смогла скрывать. Это уже третий ребенок для звезды сериала «Папины дочки». У нее уже растут два сына, Артур и Марк, от прошлых отношений. Артистка демонстрирует идиллию с новым возлюбленным. Они устраивают совместные поездки. Но порой ей приходится одной справляться с маленьким ребенком.
На новом фото Мельникова предстала с малышом на руках. Она держит в зубах соску, а в ее руках были три сумки сразу. Актриса показала, как справляется сама с трудностями. Ее сын был в костюмчике шоколадного цвета и шапочке.
Дарья Мельникова с сыном. Фото: соцсети Дарьи Мельниковой
«Кто сосчитает кол-во предметов на мне, у того будет приятный незатейливый летний день», — подписала звезда фото.
Поклонники восхитились кадром.
К слову, ранее Дарья жаловалась, что ей приходится много работать и искать источники заработка, чтобы содержать семью. Также она отмечала, что находится на связи с бабушками и дедушками, которые помогают ей со старшими сыновьями.
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