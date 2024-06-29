Дарья Мельникова запечатлелась с крохой-сыном от нового мужа на руках

Дарья Мельникова погрузилась в материнские хлопоты. Фото: соцсети Дарьи Мельниковой

Дарья Мельникова после свадьбы снова сама занимается детьми.

Дарья Мельникова недавно удивила своих поклонников. Она сообщила сразу несколько новостей. Актриса вышла замуж за коллегу Романа Набатова. Более того, у пары родился сын. Свою беременность она смогла скрывать. Это уже третий ребенок для звезды сериала «Папины дочки». У нее уже растут два сына, Артур и Марк, от прошлых отношений. Артистка демонстрирует идиллию с новым возлюбленным. Они устраивают совместные поездки. Но порой ей приходится одной справляться с маленьким ребенком. 

На новом фото Мельникова предстала с малышом на руках. Она держит в зубах соску, а в ее руках были три сумки сразу. Актриса показала, как справляется сама с трудностями. Ее сын был в костюмчике шоколадного цвета и шапочке. 

Дарья Мельникова с сыном. Фото: соцсети Дарьи Мельниковой

«Кто сосчитает кол-во предметов на мне, у того будет приятный незатейливый летний день», — подписала звезда фото.

Поклонники восхитились кадром. 

К слову, ранее Дарья жаловалась, что ей приходится много работать и искать источники заработка, чтобы содержать семью. Также она отмечала, что находится на связи с бабушками и дедушками, которые помогают ей со старшими сыновьями. 

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