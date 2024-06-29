Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу станет отцом во второй раз

Ани Лорак уже давно состоит в разводе с Муратом Налчаджиоглу. У них есть дочка София, которую они стараются воспитывать вместе. У турецкого бизнесмена есть возлюбленная по имени Анастасия. Он не торопился вступать в серьезные отношения. Однако 29 июня стало известно, что скоро бывший муж Лорак снова станет папой. Его избранница поделилась в соцсети снимком, на котором показала два положительных теста на беременность. При этом она сделала неоднозначную подпись.
«Самое важное в жизни — найти правильного и ответственного попутчика. Но, к сожалению, не каждому это удается», — написала Анастасия.
Возлюбленная Мурата беременна. Фото: соцсети Анастасии
Примечательно, что Мурату не понравился поступок возлюбленной. Он публично прокомментировал ее заявление. Бизнесмен дал понять, что не хотел делиться такой радостной новостью со всеми.
«Я когда это увидел, говорил, что самый счастливый мужчина в этом мире. У меня один вопрос: это было пять дней назад, зачем сейчас это выкладывать?» — заявил он.
По всей видимости, у пары произошла ссора. Однако возможно, что они смогут помириться ради будущего ребенка.
Напомним, что Лорак тоже не одинока. Уже два года она строит отношения с тренером по йоге Исааком Виджараком.
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