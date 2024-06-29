Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу станет отцом во второй раз

Примечательно, что Мурату не понравился поступок возлюбленной. Он публично прокомментировал ее заявление. Бизнесмен дал понять, что не хотел делиться такой радостной новостью со всеми.

«Я когда это увидел, говорил, что самый счастливый мужчина в этом мире. У меня один вопрос: это было пять дней назад, зачем сейчас это выкладывать?» — заявил он.

По всей видимости, у пары произошла ссора. Однако возможно, что они смогут помириться ради будущего ребенка.

Напомним, что Лорак тоже не одинока. Уже два года она строит отношения с тренером по йоге Исааком Виджараком.