Племянница Отара Кушанашвили опровергла слухи, что у него перитонит: «СМИ просто выдумывают информацию»

Отар Кушанашвили в июне был госпитализирован. У него скопилась жидкость в брюшной полости и была диагностирована непроходимость кишечника. Ему провели срочную операцию. Некоторое время он был подключен к ИВЛ. За журналиста переживала его жена, которой тоже потребовалась помощь медиков. Вскоре стали появляться разные слухи. Отмечалось, что Отар с трудом говорит, а накануне в Телеграм-каналах появилась информация, что у звезды развился опасный перитонит.

Однако племянница Кушанашвили опровергла слухи. Она сообщила, что ему стало лучше. Оказалось, что у него был перитонит несколько дней назад, но острый момент уже давно пройден.

«В условиях информационного голода и сознательного отказа от любых комментариев с нашей стороны, СМИ просто либо выдумывают информацию, либо выдают старье трех-четырехдневной давности», — заявил продюсер шоу Кушанашвили «Каково?!» Виктор Ладненко. — «Пока СМИ занимаются бесталанными словоблудием, Отару становится лучше, что официально подтвердила в беседе с RT его племянница».

Напомним, что в последнее время часто возникают фейковые новости. Однако родные телеведущего стараются, чтобы люди узнавали только правдивую информацию.