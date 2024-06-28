Муж Яны Поплавской публично обратился к ней: «Миллион молитв за твое здоровье»

Актрисе, исполнившей главную роль в советском фильме о Красной шапочке, Яне Поплавской 28 июня исполнилось 57 лет. С днем рождения Яну Поплавскую поздравил ее супруг Евгений Яковлев, который моложе своей жены на пятнадцать лет.

В день рождения Яны Поплавской он разместил довольно обширный пост в своем телеграм-канале. В публикации он перечислил заслуги Яны Поплавской, восхитился ее мужеством и самоотверженностью, признался в любви и пожелал Яне Поплавской здоровья.