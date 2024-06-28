Агата Муцениеце отправила детей от Павла Прилучного в деревню к бабушке

Актриса Агата Муцениеце отвезла детей от Павла Прилучного на лето в Латвию, на свою родину. В Латвии живет мама Агата Муцениеце, которая и присматривает за Тимофеем и Мией во время каникул.

В микроблоге Агата Муцениеце показала новые снимки своих подросших наследников, запечатлевших их во время отдыха в деревне. Судя по всему, Мия и Тимофей прекрасно проводят время.

Мия в кадре запечатлена в венке из луговых цветов, а Тимофей — купающимся в водоеме. Поклонники Агаты Муцениеце признались, что по-белому завидуют таким каникулам, на природе, без гаджетов, с любимой бабушкой.