Агата Муцениеце отправила детей от Павла Прилучного в деревню к бабушке

Актриса Агата Муцениеце отвезла детей от Павла Прилучного на лето в Латвию, на свою родину. В Латвии живет мама Агата Муцениеце, которая и присматривает за Тимофеем и Мией во время каникул.
В микроблоге Агата Муцениеце показала новые снимки своих подросших наследников, запечатлевших их во время отдыха в деревне. Судя по всему, Мия и Тимофей прекрасно проводят время.
Мия в кадре запечатлена в венке из луговых цветов, а Тимофей — купающимся в водоеме. Поклонники Агаты Муцениеце признались, что по-белому завидуют таким каникулам, на природе, без гаджетов, с любимой бабушкой.
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Дети Агаты Муцениеце от Павла Прилучного Тимофей и Мия. Фото: соцсети Агаты Муцениеце
«Я знаю, что вы соскучились по этим моськам. Как и я», — подписала кадры Агата Муцениеце.
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