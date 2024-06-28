Борис Корчевников — о заветной мечте: «Стать многодетным отцом и мужем самой красивой девочки в России»

Известный телеведущий Борис Корчевников в июле отметит свое 42-летие. Несмотря на возраст, считающийся подходящим для расцвета матримониальных отношений, Борис Корчевников до сих пор не женат. И судя по всему, пока не планирует менять свой статус.

Борис Корчевников дал понять, что отказался от отношений и не занимается своей личной жизнью. Его больше увлекает карьера и общественная деятельность.

Борис Корчевников сделал личное признание, которым дал понять, что отказался от самой заветной мечты в своей жизни в силу неких обстоятельств.

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«Мечта, от которой отказался? Стать многодетным отцом и мужем самой красивой девочки в России. Ну а все остальное сбылось», — поделился Борис Корчевников.

Напомним, у телеведущего Бориса Корчевникова были весьма длительные романы и отношения, которые не привели к созданию семьи.

По материалам YouTube-шоу «Не Пруст»