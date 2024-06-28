Ирина Пинчук сделала признание после пластической операции: «Я на седьмом небе от счастья»

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук накануне перенесла операцию. Звезда телестройки отправилась под нож пластического хирурга, чтобы скорректировать фигуру, которая была испорчена двумя беременностями. Муж Ирины Пинчук Арай Чобанян поддержал жену в желании иметь идеальные формы.

Ирина Пинчук заплатила два миллиона рублей за операцию по коррекции фигуры. Доктор убрал ей обвисший живот.

Как только Ирина Пинчук пришла в себя после операции, она вышла на связь с подписчиками из больничной палаты. Ирина Пичнук дала понять, что чувствует себя прекрасно.

Пока она носит бандаж. Но уже предвкушает, что ее новая фигура будет великолепной.

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