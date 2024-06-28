Адвокат Блиновской Сальникова об объявлении в розыск ее мужа: «Нам пока ничего не сообщали»

Мужа блогерши Елены Блиновской Алексея объявили в розыск. Сообщение об этом размещено в соответствующем разделе базы МВД, доступной для всеобщего обозрения.

Как сообщил источник в силовом ведомстве, следователи пришли к выводу, что Алексей Блиновский сознательно затягивает процесс изучения материалов дела своей супруги. Следствие считает его соучастником Блиновской в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму.

Таким образом, из-за того, что Алексей Блиновский не приходит к следователям по их требованию, расследование затягивается на неопределенный срок.

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Адвокат же Елены Блиновской Наталия Сальникова заверила, что ей ничего не известно о том, что правоохранители разыскивают мужа ее подзащитной.

«Нам ни о долгах, ни о объявлении Алексея в розыск пока ничего не сообщали. Мы не понимаем, что происходит», — прокомментировала Сальникова.

По материалам kp.ru