Суд взыскал с певицы Земфиры* 200 тысяч рублей долга за коммунальные платежи

Стало известно, что суд в Москве обязал певицу Земфиру* в срочном порядке погасить долги по оплате коммунальных услуг. Сумма набежала в 200 тысяч рублей.
Судя по всему, теперь взыскивать ее с певицы, которая уже третий год живет в Париже, будут судебные приставы.
По некоторым данным, певица Земфира* не вносила коммунальные платежи за принадлежащее ей нежилое помещение на Магистральной улице столицы. Площадь его составляет 134 квадратных метров. Его звезда планировала сдавать.
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Напомним, у Земфиры* была роскошная квартира в Москве на Фрунзенской набережной. Двушку, стоимостью 60 миллионов рублей, Земфира* переписала на свою подругу, актрису Ренату Литвинову.
По материалам телеграм-канала SHOT
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
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