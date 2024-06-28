Суд взыскал с певицы Земфиры* 200 тысяч рублей долга за коммунальные платежи

Стало известно, что суд в Москве обязал певицу Земфиру* в срочном порядке погасить долги по оплате коммунальных услуг. Сумма набежала в 200 тысяч рублей.

Судя по всему, теперь взыскивать ее с певицы, которая уже третий год живет в Париже, будут судебные приставы.

По некоторым данным, певица Земфира* не вносила коммунальные платежи за принадлежащее ей нежилое помещение на Магистральной улице столицы. Площадь его составляет 134 квадратных метров. Его звезда планировала сдавать.

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Напомним, у Земфиры* была роскошная квартира в Москве на Фрунзенской набережной. Двушку, стоимостью 60 миллионов рублей, Земфира* переписала на свою подругу, актрису Ренату Литвинову.

По материалам телеграм-канала SHOT

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента