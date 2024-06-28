Врачи готовят Отара Кушанашвили к операции по удалению злокачественной опухоли из кишечника

Стали известны подробности о состоянии здоровья 54-летнего журналиста Отара Кушанашвили. Как сообщается. у него развился перитонит. Это опасное воспаление, которое может привести к нарушению работы всех внутренних органов.

Отар Кушанашвили остается под пристальным наблюдением врачей, он в реанимации, подключен к ИВЛ. Периодически Кушанашвили приходит в себя и даже находит силы, чтобы поиронизировать над своим состоянием.

Между тем, самые худшие прогнозы врачей подтвердились. Сейчас Отара Кушанашвили готовят к третьей за последнее время операции. На этот раз — по удалению злокачественной опухоли из кишечника.

Как только Отар Кушанашвили восстановится после вмешательства, врачи переведут его в онкологическую клинику, где лечение будет продолжено.

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Напомним, Отар Кушаншвили перенес две сложные операции. Ему вырезали фактически половину желудка из-за непроходимости кишечника.

По материалам телеграм-канала Mash