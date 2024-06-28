Меганская не может успокоиться из-за отказа Гецати: «Зря не ест устриц, судя по финальной серии»

Певица и модель Ольга Меганская до сих пор не может прийти в себя после фиаско, которое она потерпела во время участия в шоу телеканала ТНТ «Невеста. Экстра любовь». Девушка вышла в финал и очень рассчитывала на то, что холостяк и экстрасенс Константин Гецати выберет ее.

Но все сложилось не так, как предполагала Ольга Меганская. В финале шоу Гецати отказался от нее и ушел с проекта в гордом одиночестве. Ольга Меганская не может простить Константину Гецати этого демарша.

В микроблоге она решила высмеять Гецати, намекая на то, что, как мужчина он не силен. Выводы об этом Ольга Меганская сделала на основании того, что Константин Гецати отказался есть устрицы на рынке в Марокко.