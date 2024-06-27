Женя Ершов заявил, что его мама после участия в шоу «Сокровища императора» перенесла операцию

Женя Ершов стал одним из ярких участников шоу «Звезды в Африке». А недавно он также побывал в Китае на съемках шоу «Сокровища императора». Там блогер проходил испытания со своей мамой Еленой Путылиной. Примечательно, что между ними часто возникали ссоры. Ершов мог кричать на родительницу и подвергать ее абьюзу. Но в передаче «Алена, Блин!» он пояснил, что это шло его маме на пользу.

Блогер оправдался, что стал кричать на Елену, когда она упала потому, что просто сильно испугался. Также по словам спортсмена, поездка в Китай только положительно сказалась на его родительнице.

«Сейчас мать меня благодарит за все, что происходило. На 18 килограммов мать похудела с Китая! Мы ей операцию сделали. У нее камень желчный оказался большой. Мы чек-ап ей сделали. Потому что она не хотела до реалити этим заниматься», — пояснил Женя.

Он также отметил, что его родительница перестала ходить в спортзал и начала себя жалеть, но скрывала это от него. Ершов узнал обо всем благодаря проекту.

А когда он ей позвонил, Елена его поправила. Она похвасталась, что похудела на 19 килограммов.