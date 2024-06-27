Беременная Сати Казанова попала в больницу: «Кое-какие вмешательства нужно сделать»

Сати Казанова недавно объявила, что ждет первенца. Она вместе с мужем-итальянцем Стефано Тиоццо мечтала об этом. Певица признавалась, что много молилась. Она продолжала работать, так как срок пока небольшой. Но 27 июня стало известно, что беременная артистка попала в больницу. Она сама сообщила о случившемся. Сати вышла на связь из больничной палаты. Она была без макияжа с признаками усталости на лице. Звезда извинилась, что пропустит концерт в Санкт-Петербурге. По ее словам, она экстренно попала в больницу.

«К сожалению, по состоянию здоровья и коррективам, которые вносит сама жизнь, я не смогу доехать до Санкт-Петербурга и выступить на VK Fest», — пояснила певица.

Она заверила, что ни о чем волноваться не нужно. Артистка призналась, что проведет время в больнице под капельницами. Также врачи рекомендовали ей покой.

«Кое-какие вмешательства нужно сделать, чтобы в дальнейшем все было хорошо», — уточнила Казанова.

Она выразила надежду, что быстро встанет на ноги. Певица планирует 13 июля появиться с концертом в «Лужниках».