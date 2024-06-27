Молодая возлюбленная экс-мужа Курковой Бачурина рассекретила свою беременность

Равшана Куркова и Илья Бачурин жили вместе. Фото: Global Look Press

54-летний продюсер и его 26-летняя возлюбленная поделились радостной новостью. Илья Бачуринн снова станет отцом.

Илья Бачурин является продюсером. Он был в серьезных отношениях с Равшаной Курковой. Четыре года продлился их фактический брак. Потом у него был длительный роман с Надеждой Сысоевой, но до свадьбы у них не дошло. А в 2020 году Илья стал строить отношения с моделью Александрой Наумовой. 

Они редко вместе выходят в свет. Но на этот раз пара решила поделиться радостной новостью. Избранница продюсера выложила фото, на котором предстала в топике и белой юбке. Она показала округлившийся живот. Бачурин рукой дотронулся до него. 

«Вот что может быть с вашим прессом из восьми кубиков, если поселить там сладкую булочку», — написала Наумова.

«Ровно 5 месяцев + 1 красавчик на эту планету», — добавила она.

Александра Наумова рассекретила беременность. Фото: соцсети Александры Наумовой

Поклонники и друзья стали поздравлять пару. 

Отметим, что для модели этот ребенок станет первым, а вот у Ильи уже есть дети. В первом его браке с Полиной Журавлевой на свет появились две дочери, Ярослава и Василиса. Он продолжает участвовать в жизни наследниц даже после развода. 

Напомним, что у Курковой появились дети за последние 4 года. Она растит сына Гаспара и дочку Самиру. А Сысоева недавно начала встречаться с Сашей Стоуном. 

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