Молодая возлюбленная экс-мужа Курковой Бачурина рассекретила свою беременность

Илья Бачурин является продюсером. Он был в серьезных отношениях с Равшаной Курковой. Четыре года продлился их фактический брак. Потом у него был длительный роман с Надеждой Сысоевой, но до свадьбы у них не дошло. А в 2020 году Илья стал строить отношения с моделью Александрой Наумовой.

Они редко вместе выходят в свет. Но на этот раз пара решила поделиться радостной новостью. Избранница продюсера выложила фото, на котором предстала в топике и белой юбке. Она показала округлившийся живот. Бачурин рукой дотронулся до него.