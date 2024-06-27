Лариса Гузеева заплакала на программе «Давай поженимся!»: «Не могу говорить о своей мамочке»

Лариса Гузеева уже много лет работает на телевидении. Зрители любят ее за искренность и открытость. Она не боится говорить правду в эфире, даже если ей просто не нравится герой. На этот раз артистка не смогла сдержать слезы, когда снималась в программе «Давай поженимся!». Это произошло из-за того, что она вспомнила свою маму, которая умерла в 2018 году.

Героем передачи стал Андрей. Он признался, что его мамы не стало во время родов, а отца потом лишили родительских прав. Из-за этого он попал в детский дом, где и вырос. Андрей не стал утаивать, что порой в прохожих пытается увидеть свою маму. После этого ведущая стала плакать.

«Я могу спокойно говорить о каких-то своих личных вещах, и не могу говорить о своей мамочке. Оказалось, что интимнее, чем мое горе, вообще нет ничего на свете. Я не могу говорить ни со своими детьми, ни с мужем, ни с родственниками. Я не могу сказать: «Царствие небесное мамочке», не могу повесить ее фотографию, потому что я исчезаю, я умираю», — пояснила она.

Гузеева также отметила, что не любит, когда кто-то в ее окружении говорит о своей маме. Она испытывает обиду, что у кого-то есть мама, а у нее матери уже нет.