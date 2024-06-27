Друг Зайцева Хусаинов заявил, что его сын готовился переехать в особняк отца: «Он хотел провести остаток жизни там»

Вячеслав Зайцев умер в 2023 году. На его похороны приезжала даже Алла Пугачева. А недавно умер сын модельера Егор, у которого начались проблемы со здоровьем вскоре после смерти папы. Он в феврале узнал, что у него онкологическое заболевание, а в июне байкер попал в реанимацию. Врачи не смогли его спасти. Егора похоронили рядом с отцом на кладбище в Щелково.

Друг и партнер Вячеслава Вадим Хусаинов заявил, что сын модельера никогда не жаловался на здоровье. Однако он считает, что Егор предчувствовал скорую смерть. По его словам, Зайцев-младший намеревался переехать в особняк своего отца.

«Он, конечно, чувствовал, что уходит. Понимал, что это случится в будущем, но, конечно, не так быстро. Незадолго до ухода он изъявил желание жить в Каблуково (там располагается усадьба Зайцева, – прим. ред.). Ему комнату подготовили. Он хотел провести остаток жизни там. Но болезнь начала прогрессировать, никто не думал, что он уйдет так рано», — пояснил Хусаинов, пишет « МК ».

Он также добавил, что Егор занимался Модным домом, несмотря на ссоры с папой. Более того, Вадим уверен, что Зайцев позвал своего сына на тот свет, так как умер Егор всего спустя 13 месяцев после смерти знаменитого отца.