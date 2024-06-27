Ян Абрамов попросил суд дать время на примирение с Алсу

Алсу в мае подала на развод с Яном Абрамовым. Вскоре появились слухи, что они перестали жить вместе больше шести месяцев назад, а также что банкир изменял певице. Сама исполнительница хита «Зимний сон» не стала ни в чем обвинять отца своих детей. Но она намекнула, что у него мог быть роман с Анастасией Решетовой.

Недавно состоялось обсуждение развода. На заседании суда были адвокаты двух сторон. Им дали месяц на раздумья, а 27 июля в день рождения артистки должен был произойти развод. Но Ян через своего представителя попросил время на примирение.

Об этом рассказала Ксения Собчак в соцсети.

«Предлагаю не доводить дело до суда и совместно попытаться урегулировать сложившуюся ситуацию, направив все усилия на сохранение нашей семьи», — указано в мирном соглашении.

К слову, отмечается, что Алсу не общается лично с мужем. Они все обсуждают только через представителей. Абрамов также объявил, что готов обеспечивать финансово жизнь певицы и детей в независимости от того, будет ли развод.