Павел Воля показал, как повеселился с дочкой и сыном в Калининграде

Ляйсан Утяшева недавно заявила, что мечтает сняться в кино. Свою карьеру телеведущей экс-гимнастка успешно сочетает с материнством. Она растит с Павлом Волей сына Роберта и дочку Софию. В мае у них прошли семейные праздники. Потом супруги ездили на съемки в Дубай. Пара не перестает работать и все чаще они оказываются на одной площадке. Оказалось, что недавно Воля посетил Калининград. Он взял на гастроли своих наследников. Ему удалось с ними устроить прогулку.

В соцсети муж Утяшевой выложил трогательные кадры. Он показал, как они осматривали город, а потом отправились на море. Телеведущий не удержался и стал бегать по песку вместе с 11-летним сыном и девятилетней дочкой.