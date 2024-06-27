Павел Воля показал, как повеселился с дочкой и сыном в Калининграде

Ляйсан Утяшева недавно заявила, что мечтает сняться в кино. Свою карьеру телеведущей экс-гимнастка успешно сочетает с материнством. Она растит с Павлом Волей сына Роберта и дочку Софию. В мае у них прошли семейные праздники. Потом супруги ездили на съемки в Дубай. Пара не перестает работать и все чаще они оказываются на одной площадке. Оказалось, что недавно Воля посетил Калининград. Он взял на гастроли своих наследников. Ему удалось с ними устроить прогулку.
В соцсети муж Утяшевой выложил трогательные кадры. Он показал, как они осматривали город, а потом отправились на море. Телеведущий не удержался и стал бегать по песку вместе с 11-летним сыном и девятилетней дочкой.
«Море, я с вами на вы… Собрали короткий ролик о нашей поездке с Робертом и Софией в Калининград. Перед и после концерта успели прогуляться по Калининграду, Балтийску и Зеленоградску. И, конечно, заехать на Куршскую косу к Балтийскому морю. Специально ничего не снимали, поэтому, когда увидели море, операторы вышли из чата», — написал Воля.
Отметим, что лица наследников супруги редко показывают. Ляйсан признавалась, что они не хотят детей делать публичными, пока Роберт с Софией сами этого не захотят. Но поклонники уверены, что сын пошел в отца, а дочка — в маму.
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Павел Воля с детьми в Калининграде. Фото: соцсети Павла Воли
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