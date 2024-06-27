Бузова выступила сюрпризом в родной школе после конфликта с директором

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Артемий Лебедев помог Ольге Бузовой вернуться в школу, где она училась.

Ольга Бузова недавно призналась, что хочет прийти в школу в Санкт-Петербурге. Она отмечала, что с радостью бы выступила там перед учениками. Однако артистка заявила, что у нее разладились отношения с директором школы, который не хочет ее там видеть. Но ее мечту помог осуществить Артемий Лебедев, который работает в VK. Удалось организовать масштабный выпускной в Санкт-Петербурге, где певица выступила перед школьниками. Бузова поделилась клипом со съемок события. 

На кадрах Ольга в черном комбинезоне появилась в актовом зале. Она исполнила свои хиты и пообщалась с учениками. Артистка восхитилась молодой парой, которая нашла друг друга в школе. 

27 июня вышел фильм-концерт «Основной выпускной» от VK, в котором семь артистов неожиданно для учащихся приехали в семь разных школ на выпускные. Напомним, что Бузова недавно уехала из России. Она отправилась на съемки шоу в Колумбию, где проведет целый месяц. Пока подробности проекта звезда не разглашает. 

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Ольга Бузова устроила сюрприз школьникам. Фото: соцсети Ольги Бузовой

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