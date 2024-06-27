Ольга Бузова приехала в Колумбию на съемки шоу: «3 пересадки и более 30 часов в дороге»

Ольга Бузова в последние два года она активно ведет новые проекты. Успешным стало шоу «Звезды в Африке». А не так давно было показано реалити «Сокровища императора», где участники проходили испытания в Китае. А теперь артистка снова уехала из России. Она одну неделю провела на курорте, а накануне прилетела на новое место съемок, где проведет целый месяц.

Сначала телеведущая скрывала, где находится. Но оказалось, что она проведет июль в Колумбии.

«Пролететь более 6 тысяч миль, 3 пересадки и более 30 часов в дороге, перелететь океан и несколько государств, чтобы наконец оказаться здесь. У меня есть несколько дней, чтобы прийти в себя, разложить все вещи, и привыкнуть к новому часовому поясу и погоде. Колумбия, привет! Давай подружимся», — написала звезда.

Пока Ольга остановилась в домике с бассейном. Она успела побывать на пляже и погулять среди пальм. Телеведущая пока не говорит, какое именно шоу будет сниматься в этой стране. Однако поклонники надеются, что это новая локация, которая заметит Африку.