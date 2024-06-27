В окружении Нетребко и Эйвазова раскрыли причину развода пары: «Отношения просто сами сошли на нет»

Анна Нетребко десять лет прожила в отношениях с Юсифом Эйвазовым. Она с ним много путешествовала. Пара вместе выступала на сцене. А также Юсиф заботится о сыне своей жены Тьяго от прошлых отношений с Эрвином Шроттом. Он относится к нему, как к родному.

Накануне супруги объявили о разводе. Это стало для их поклонников неожиданностью. Анна заверила, что им удалось остаться друзьями. Более того, они продолжат вместе выступать на сцене.

Но причины такого решения они не озвучили. При этом слухи о разладе в семье появились весной. Тогда Юсиф без жены приехал в Москву, чтобы выступить в консерватории. А Анна Калашникова предположила, что им не хватало общего ребенка, чтобы укрепить союз. Но Нетребко признавалась, что они хотели завести ребенка, но так вышло генетически, что они несовместимы на биологическом уровне.

В окружении пары заявили, что причиной расставания стало то, что они постоянно находились далеко друг от друга.

«Это был вопрос времени, так как они жили в разных странах последнее время — Юсиф много работает в Баку, а Анна постоянно находится в Вене. Отношения просто сами сошли на нет, все случилось само собой», — цитирует свой источник «СтарХит».