Калашникова заявила, что рождение ребенка могло спасти брак Нетребко и Эйвазова: «Общие дети, как правило, скрепляют союз»

В 2024 году началась череда разводов. О расставании с мужем объявила Нюша, а также Алсу рассталась с Яном Абрамовым. А накануне стало известно, что Анна Нетребко объявила о разводе с Юсифом Эйвазовым. Они прожили вместе 10 лет. Артистка подчеркнула, что это было трудное решение, но они остались друзьями. Бывшие супруги готовы и дальше выступать на одной сцене. Также Юсиф намерен участвовать в воспитании Тьяго, сына артистки от прошлых отношений, у которого аутизм.

Многие поклонники были удивлены. Нетребко никогда не говорила о проблемах в семье. Ситуацию прокомментировала Анна Калашникова. Она отметила, что слухи о разладе в паре появились весной. Модель уверена, что знает, что могло спасти брак.

«Сейчас многие пишут, что скорее всего, артисты расстались, потому что чувства остыли, а мне кажется, что если бы Анна родила Юсифу ребенка, то возможно бы и не было этого развода. Все-таки общие дети, как правило, скрепляют союз», — высказалась Калашникова.

Она также напомнила, что Нетребко уже два года не ездит в Россию. В свое время с ней перестали работать в Европе, поэтому ей пришлось в негативном ключе высказать о родине, чтобы иметь возможность выступать за границей.

«Артистка в свое время не поддержала нашу страну, но в итоге и ей бумерангом за это вернулось», — считает звезда.