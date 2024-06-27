Самойлова заявила, что на шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» стала злодеем: «Пришлось бывать абсолютно в разных ролях!»

Оксана Самойлова давно состоит в браке с Джиганом. Они являются одной из самых известных пар в отечественном шоу-бизнесе. Жена рэпера не скрывает, что зарабатывает больше, чем он. Недавно она настояла, чтобы они приняли участие в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Для супругов это был первый опыт участия в реалити. С первой серии у них стали выстраиваться напряженные отношения с Викторией Боней. Но в интервью для Teleprogramma.pro Оксана заявила, что на шоу все носили маски.

По словам бизнесвумен, у нее с Боней только на экране были ссоры.

«Мы вообще подружились. И даже на синхронах в шоу я говорю: "Я не понимаю, почему как только включается камера, Вика становится какой-то сплетницей и интриганкой". А когда она выключается, Виктория снова восхитительный и замечательный человек!» — заявила звезда.

Потом Самойлова отметила, что участники были поставлены в такие условия, что приходилось под них подстраиваться. Она заверила, что в жизни — очень добрая девушка, но для съемок ей пришлось примерять другие роли.

«Ради игры мне пришлось бывать абсолютно в разных ролях! Классно, что поиграли, побывали злодеями, но люди этого не считывают», — пояснила жена Джигана.