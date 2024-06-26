После сообщений о лечении зубов в Москве певица Земфира* предстала в Париже

Певица Земфира* всегда старалась вести закрытый образ жизни. Два года назад она переехала во Францию. Там певица проводит время с актрисой Ренатой Литвиной. Однако недавно стало известно, что подруги поссорились. А потом появились сообщения, что певица тайно вернулась в Россию.

В Сети стали обсуждать фото, на которых запечатлено, как Земфира* садится в машину у стоматологической клиники. Однако вскоре выяснилось, что снимок был сделан в 2018 году. Фейковую новость комментировать представительница звезды не стала.

Но потом сама Земфира* отреагировала на сплетни. Она выложила фото Эйфелевой башни в соцсети. Певица дала понять, что не покидала Париж.