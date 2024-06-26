После сообщений о лечении зубов в Москве певица Земфира* предстала в Париже

Земфира* решила прояснить ситуацию. Фото: Global Look Press

Земфира* отреагировала на слухи о возвращении в Россию.

Певица Земфира* всегда старалась вести закрытый образ жизни. Два года назад она переехала во Францию. Там певица проводит время с актрисой Ренатой Литвиной. Однако недавно стало известно, что подруги поссорились. А потом появились сообщения, что певица тайно вернулась в Россию. 

В Сети стали обсуждать фото, на которых запечатлено, как Земфира* садится в машину у стоматологической клиники. Однако вскоре выяснилось, что снимок был сделан в 2018 году. Фейковую новость комментировать представительница звезды не стала.

Но потом сама Земфира* отреагировала на сплетни. Она выложила фото Эйфелевой башни в соцсети. Певица дала понять, что не покидала Париж. 

Эйфелева башня. Фото: соцсети Земфиры*

«Делюсь моментом — лето, спорт, планы на будущее. Евро, Олимпиада, море, новые песни», – написала она. 

Напомним, что Евро — это чемпионат Европы по футболу. Олимпиада — это Игры в Париже, которые стартуют 26 июля. По всей видимости, артистка следит за футбольными матчами и пишет песни. 

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

Земфира* сделала селфи. Фото: соцсети Земфиры*

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