Актер Соловьев рассказал о свадьбе: «Надеюсь, у нас будет и общий ребенок»

Константин Соловьев в 2023 году пережил третий развод, но долго он не был один. Актер встретил поклонницу, которая на 19 лет его младше. Он заверил, что влюбился с первого взгляда. Артист подошел познакомиться, а уже спустя несколько месяцев попросил ее руки. У Валентины Карчевской есть дети от прошлых отношений. По словам Соловьева, он уже считает ее наследников родными. Торжество пара намерена устроить в конце лета.

«Когда пройдет свадьба? Думаю, мы в августе все сделаем, потому что сейчас приедет Валя с детьми, надо наладить быт, все устаканить. Оказывается, столько подводных камней…» — сказал 50-летний актер.

Также он отметил, что хочет снова стать папой. Константин заверил, что его дети от прошлых отношений не ревнуют его к новой избраннице.

«Надеюсь, у нас будет и общий ребенок», – признался артист в передаче «Жизнь и судьба».

Звезда кино имеет сыновей от союза с Евгенией Ахременко. А от экс-жены Анастасии у него две дочки. Соловьев признался, что третий развод случился по инициативе его супруги. Он снял квартиру недалеко, чтобы иметь возможность видеть детей. По его словам, с бывшей женой он общается только на тему дочек и нисколько не интересуется ее жизнью. Константин рад, что они расстались.