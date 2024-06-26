Певица Азиза выступала на сцене во время теракта в Дагестане: «Люди будто онемели от этого ужаса»

Азиза уже давно стала известной певицей. Ей регулярно приходится гастролировать. Певица оказалась в Дагестане, где произошел теракт. Она призналась, что находилась на сцене, когда вооруженные люди начали нападение. По ее словам, все произошло от нее в нескольких метрах, но из-за музыки она ничего не услышала. О случившемся Азизе сообщили, когда артистка зашла в гримерку. Она заверила, что не паниковала, когда узнала о стрельбе в православном храме и пожаре в синагоге.

По словам Азизы, она сразу собрала вещи, но уехать из Дербента в Махачкалу сразу ей не удалось. Пришлось ждать семь часов, прежде чем покинуть город. Певица Азиза пояснила, что еще один концерт был отменен, так как начался траур.

«На следующий день на улицах стало меньше народа. По телевидению объявили, что без особой надобности лучше из дома не выходить. У меня было ощущение, что наступила оглушающая тишина. Это энергетически тяжелое, давящее на сердце, состояние. Люди будто онемели от этого ужаса. Многие ко мне подходили и говорили: «Мы хотим жить в мире и согласии», – рассказала звезда, пишет « МК ».

Она заверила, что не испугалась, так как уже попадала в подобные ситуации. Певица Азиза напомнила, что ездила в Афганистане, когда ей было 16 лет. Также она выступала в Грузии, когда там начинался переворот.