Бузова в шоу Воли призналась, кто целуется лучше – Батрутдинов или Дава: «Я его любила»

Ольга Бузова в 38 лет не перестает мечтать о семье. Недавно она намекнула, что уже скоро может стать мамой. Телеведущая интригует, умалчивая о личной жизни. Но в беседе с Павлом Волей она раскрыла правду об отношениях с Тимуром Батрутдиновым. Артистка заявила, что они никогда не встречались, а также между ними не было любви. Но ведущий решил у нее уточнить, кто лучше целуется – Тимур Батрутдинов иди Давид Манукян. В ответ Ольга Бузова раскрыла правду.

«Нет. Я не могу сравнивать. Давид был моим молодым человеком, я его любила, и для меня на тот момент он был самым лучшим во всем», — заявила она на «Шоу Воли».

Также Ольга Бузова сразу оправдалась, что не выбрала коллегу только по тому, что они не были парой.

«Окей. Перефразируем вопрос. Тимур целуется хорошо?» — обратился к певице Павел. «Да!» — воскликнула она.

А вот Тимур Батрутдинов объявил, что даже думал, что Ольга Бузова может стать его женой. Но его расстроило, что телеведущая не хочет менять фамилию. Тут она решила его обнадежить и заверила, что подумает о смене фамилии после предложения руки и сердца. К слову, ранее Ольга Бузова заявляла, что у нее не осталось чувств к Даве. Они поцеловались на шоу «Сокровища императора», что и стало точкой в их отношениях.