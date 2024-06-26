Жена Мартиросяна восхитилась Алсу, которая выпустила клип на фоне развода: «Не растерялись. Браво!»

Алсу уже давно стала популярной певицей. Она 18 лет прожила в браке с Яном Абрамовым. В мае артистка подала на развод. После этого появились слухи, что банкир якобы перестал жить с Алсу еще в 2023 году. Также в обществе обсуждают возможную измену бизнесмена с Анастасией Решетовой. Уже не раз Алсу намекала на то, что это может быть правдой. Несмотря на драму в личной жизни, Алсу появляется на публике, демонстрирует хорошее настроение и даже выпустила новый клип на песню «Я учусь не бояться». В кадре она стоит под дождем с зонтом.

«Эта песня стала для меня пророческой. Она обязательно откликнется в сердцах слушателей, кто прошел опыт отношений длиною в годы, но принял решение продолжить путь порознь, сохраняя в сердце теплые воспоминания о прошлом», – заявила звезда. «Эта песня о смелости, позволяющей оставить позади то, что ранит», – призналась она.

В этот сложный период Алсу решила поддержать подруга Жанна Мартиросян. Супруга юмориста Гарика Мартиросяна отреагировала на ее пост в соцсети.

«Алсу, вы молодец! Соседи затопили, а вы не растерялись и клип сняли! Браво», – с юмором заявила она.