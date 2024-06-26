Шаляпин признался, что Дубцова на него обиделась: «Я не приехал на похороны ее отца»

Прохор Шаляпин уже давно стал известным исполнителем. Но еще до славы он был знаком с Ириной Дубцовой и ее семьей. Они родом из одного города, Волгограда, вместе учились в музыкальной школе и были участниками поп-группы «Джем». А после «Фабрики звезд» произошло событие, которое их рассорило.

Прохор Шаляпин рассказал, что произошло между ними. Оказалось, что Ирина Дубцова прекратила общение с Прохором Шаляпиным, когда он не смог поддержать ее в трудный момент. Тогда умер папа певицы Виктор Дубцов, которого Прохор хорошо знал, так как Дубцов был руководителем музыкального коллектива.

«Ира очень обиделась, что я не поехал на похороны. Это уже было после «Фабрики звезд». Я уже был известный, но в моей жизни были моменты, когда нечего было даже покушать. Ни работы, ничего. Какой-то опять кризис у нас был», – пояснил артист.

Он отметил, что находился в очень трудном финансовом положении, поэтому и не смог никуда поехать. Однако Ирина Дубцова не стала принимать такие оправдания.

«У меня не было денег на цветы, никаких денег у меня не было. Еще и похороны. И вот я не поехал… Ира очень обиделась. И мы с тех пор, собственно, и не общаемся», — сказал Прохор Шаляпин в программе «Основано на реальных событиях».

К слову, это случилось в 2011 году. Для Ирины Дубцовой смерть отца стала настоящим ударом. Она очень переживала из-за этой утраты.