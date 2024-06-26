Промоутер Лавров заявил, что Вайкуле использует Пугачеву: «Всю жизнь ей завидовала»

Алла Пугачева уже давно стала известной персоной. И хоть певица покинула Россию, о ней не перестают говорить. Многие критикуют ее. Теперь Алла Пугачева живет в Израиле, но она также ездит на Кипр. А этим летом Примадонна снова приехала в Юрмалу. По словам знакомых звезды, она сбежала от жары, из-за которой плохо себя чувствует. В июне в Латвии проводит свой фестиваль Лайма Вайкуле. В прошлом году Алла Борисовна посетила мероприятие.

Теперь сообщается, что Алла Пугачева появится на фестивале снова. Но дело в том, что Лайма Вайкуле не смогла продать даже треть билетов. Есть риск, что фестиваль провалятся. И если Примадонна не придет, то больше никто не сможет привлечь зрителей на мероприятие. Промоутер Сергей Лавров уверен, что Вайкуле намеренно использует Пугачеву.

«Надеюсь, Алла Борисовна на этот раз не пойдет на поводу у Вайкуле, не посетит этот песенный шабаш», – отметил он. «Я считаю, Вайкуле просто использует Пугачеву, чтобы с помощью ее фамилии продать побольше билетов на этот никому не нужный фестиваль. Вайкуле всю жизнь завидовала Пугачевой. Ее, звездульку из рижского варьете, нашел в свое время Раймонд Паулс», – пояснил Лавров.

По его словам, Раймонд Паулс и Илья Резник создали хит «Еще не вечер» для Примадонны.. Но в тот момент Алла Борисовна меняла свое окружение, а также репертуар, поэтому не стала брать эту песню, так что, авторы отдали ее Лайме Вайкуле.

«Правда, Вайкуле все равно так и не смогла встать на одну ступень с Пугачевой, всю жизнь ей завидовала», – считает промоутер, пишет KP.RU.