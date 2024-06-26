Дибров ответил на обвинения в том, что он молодится: «Моя седина — это мелирование?»

Дмитрий Дибров продолжает работать на телевидении. Он ведет шоу «А это нормально?» с Ольгой Бузовой. При этом ведущий успевает уделять внимание своей семье. Вот уже 15 лет он состоит в браке с молодой избранницей Полиной. Она подарила ему сыновей Александра, Федора и Илью. От прошлых отношений у Дмитрия Диброва есть сын Денис и дочка Лада. Несмотря на свою занятость, Дмитрий Дибров посетил премьеру фильма «Тур с Иванушками». Дмитрий Дибров был облачен в черные джинсы и куртку из денима.

Дмитрий Дибров не раз сталкивался с тем, что в соцсетях критикуют его внешность. Хейтеры считают, что телеведущий молодиться. Но сам Дмитрий отмечает, что мода циклична, а также он намекнул, что не делает никакую пластику.

«Это старость. Я со смехом читаю, как пишут люди, которые находят столько свободного времени и сил на то, чтобы брызгать ядом во все стороны в интернете. Вот они пишут: «Дибров молодится!» Товарищи, наверное, они думают, что моя седина – это мелирование? А мои морщины специальные? Может быть, старость сейчас и в моде», — высказался телеведущий, пишет VOICE.

Недавно он также рассказал, что его супруга Полина Диброва ловит на себе мужские взгляды. Примечательно, что Дибров делает все, чтобы жена не переставала испытывать к нему чувства. Супруги даже ездят в отель, чтобы побыть только вдвоем.