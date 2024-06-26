Падчерица Ивана Урганта переехала из США в Грузию: «Ищу любую работу в Тбилиси»

Иван Ургант недавно побывал в Грузии. Он там провел время с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочерьми: 16-летней Ниной и 8-летней Валерией. Телеведущий делился кадрами с поездки в соцсети. А потом он отправился на гастроли по Европе.

Тем временем падчерица звезды Эрика, которая долгое время жила в США, прилетела в Грузию. Она сообщила, что переехала из Америки. Теперь дочка Натальи Кикнадзе от прошлых отношений ищет себе работу. Она написала в соцсети пост на двух языках – грузинском и русском.

«Ищу любую творческую работу/возможности в Тбилиси. Напишите мне», — гласит надпись.

Эрика Кикнадзе ранее окончила престижный колледж в Нью-Йорке. Падчерица Ивана Урганта имела отношения с афро-американцем по имени Муса, двоюродным братом своей сокурсницы. Но три года назад они расстались. Эрика любит выглядеть ярко и делать эпатажные фото для соцсетей.