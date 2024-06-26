Рэпер ST раскрыл секрет счастливого брака: «Все должно быть по любви. И перемены тоже»

Рэпер Александр Степанов, которого многие знают под псевдонимом ST, выпускает новые песни, а также успевает строить семью. Он уже 10 лет счастлив в браке с избранницей Ассольассо. Недавно у рэпера произошло пополнение. Пара растит дочек: четырехлетнюю Эстель и маленькую Эльзу. В интервью Teleprogramma.pro артист рассказал, что ему удается высыпаться. Он признался, что супруга прекрасно справляется с материнскими заботами. Но Александр не стал скрывать, что им помогает то няня, то теща.

По словам рэпера, он всегда хотел иметь несколько детей. Артист старается подавать им правильный пример. Он также раскрыл свой секрет успешного брака.

«Некоторые в отношениях думают, что вторая половинка должна меняться. Никто никому ничего не должен. По мне: важно прислушиваться к своей второй половинке и самому становиться лучшей версией себя - не для кого-то, а для себя в первую очередь. Все должно быть по любви. И перемены тоже. Если человек хочет, то он будет искать способы, как сделать так, чтобы второй половине было рядом комфортно», – пояснил Степанов.

Он также подчеркнул, что важно делать простые вещи. Рэпер отметил, что нужно уделять внимание второй половинке и оказывать поддержку. Сам он старается везде с собой брать жену. Александр Степанов заверил, что у него нет секретов от возлюбленной.