Исполнительница хита «Матушка-земля, белая березонька» Куртукова просит 2,2 млн рублей за выступление

Певица Татьяна Куртукова приобрела популярность фактически в один момент. Она выпустила дебютную песню «Матушка-земля, белая березонька», которая стала хитом и покорила музыкальные чарты. И теперь артистка захотела повысить свой гонорар. Она готова выступать на корпоративах за 2,2 млн рублей,

За такую сумму Татьяна готова дважды спеть свой хит, а также исполнить другие уже не очень известные треки в стиле русский фолк и народные песни. Она также готовит новый райдер. Уже известно, что в него будут включены стандартные запросы звезд: автомобиль бизнес-класса: «Мерседес», «БМВ», «Генезис» или «Зикр 009». А для ее команды из 18 человек нужно предоставить микроавтобус.

В гримерке Куртукова просит, чтобы была батарея и кондиционер, а также диваны, стулья и зеркало. Для перекуса певице нужен стол с фруктами, чаем и лимоном.

По материалам телеграм-канала Mash